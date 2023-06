Difesa: Crosetto su bomba carta a Decimomannu, Stato non arretra dinnanzi a minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato non arretra davanti alle minacce. Nessun passo indietro, andiamo avanti per la legalità e democrazia": lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Solidarietà e vicinanza all'Arma dei Carabinieri per quanto accaduto a Decimomannu", ha aggiunto Crosetto commentando l'attentato commesso ieri notte davanti alla caserma dei Carabinieri di Decimannu, in provincia di Cagliari, in Sardegna. Ieri notte di fronte alla caserma è esplosa una bomba carta che non ha provocato vittime e feriti, ma solo pochi danni materiali. (Res)