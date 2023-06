Business news: Brasile, Banca mondiale prevede rallentamento economia all'1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile rallenterà all'1,2 per cento nel 2023, dopo una crescita del 2,9 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso dell'1,4 per cento nel 2024. Lo scrive la Banca Mondiale, nel suo ultimo rapporto sulla crescita globale pubblicato il 6 giugno. La Bm rivede al rialzo dello 0,4 per cento le stime per il 2023 indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. Per il 2024 la revisione è al ribasso dello 0,6 per cento. (Res)