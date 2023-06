Usa: “Wsj”, George Soros cede il controllo del suo impero al figlio Alex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George senior ha 92 anni, ma il passaggio di consegne non era atteso né era scontato che a raccogliere il testimone fosse il figlio minore. Il magnate ha dichiarato che non necessariamente a guidare la fondazione dopo di lui sarebbe stato uno dei suoi figli. Tra i possibili candidati alla successione si era fatto anche il nome del fratellastro maggiore di Alex, Jonathan Soros, avvocato di 52 anni che ha lavorato per un periodo alla fondazione ma che ha avuto qualche divergenza col padre. L’ipotesi che la scelta potesse cadere su Alex, tuttavia, si è fatta strada di recente, quando ha cominciato a sostituire l’anziano padre nei viaggi negli uffici dell’organizzazione in giro per il mondo. A dicembre, Alex è stato eletto dal consiglio di amministrazione presidente dell’Osf in sostituzione di George; dirige anche l’attività politica del gruppo come presidente del Comitato di azione politica (Pac) e del Pac democratico; inoltre, è l’unico membro della famiglia nel comitato per gli investimenti che supervisiona il Soros Fund Management. Chi lo ha visto in azione, scrive il “Wsj”, ha osservato che Alex ha finora rivelato uno stile di gestione collegiale diverso da quello del padre. (Was)