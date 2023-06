Germania: ministro Finanze Lindner contrario ad aumento sussidi per impianto Intel a Magdeburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha respinto l'ipotesi di maggiori sovvenzioni per la fabbrica di chip che dovrebbe venire sviluppata a Magdeburgo dal gruppo statunitense Intel. "Non ci sono più soldi", ha detto Lindner, ripreso dai media tedeschia "Attualmente stiamo cercando di consolidare il budget, non di espanderlo", ha aggiunto il leader del Partito liberale democratico. Intel ha in programma di costruire un grande impianto nella capitale dello stato della Sassonia-Anhalt. In origine si parlava di un volume di investimenti pari a 17 miliardi di euro. A causa dei prezzi aumentati e dei relativi maggiori costi di costruzione ed energetici, il gruppo statunitense sta ora pianificando un investimento di 27 miliardi di euro, come riportato dal quotidiano "Handelsblatt" all'inizio del mese sulla base di informazioni provenienti da ambienti governativi. Intel sta negoziando da mesi con il ministero federale dell'Economia per un'estensione degli aiuti agli investimenti per lo stabilimento di Magdeburgo. Finora erano stati promessi 6,8 miliardi di euro, ma Intel ora chiede circa dieci miliardi di euro, secondo fonti dell'esecutivo. (Geb)