Difesa: gruppo di canadesi in visita a Museo Battaglia di Ortona in occasione di iniziativa Battlefield Bike Run

- Un gruppo di circa 20 canadesi, arrivati ieri a Ortona, ha visitato il Museo della Battaglia accompagnato da Angela Arnone e da Tommaso Cespa (sopravvissuto della battaglia). Come riferisce una nota, "l'attività è stata ricca di emozione, i canadesi hanno potuto ascoltare le testimonianze di Tommaso Cespa e le spiegazioni storiche di Angela Arnone che ben hanno spiegato le vicende di una battaglia così sanguinosa ed aspra", da essere definita da Winston Churchill come "la Stalingrado d'Italia". Il resto della storia è stata narrata dalla fedele riproduzione della città con il suo plastico, i reperti, le foto, le uniformi militari, e gli oggetti anche domestici presenti nell'area museale. Il gruppo di canadesi domani salirà in bici per onorare il Battlefield Bike Run che attraverso 6 tappe li vedrà arrivare a Ravenna, dalla linea Gustav a quella Gotica per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Nazionale denominata Wonuded Warriors Canada che offre servizi di assistenza sanitaria ai veterani, ai primi soccorritori, tra cui paramedici, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, e alle loro famiglie. Ogni anno la corsa viene portata a termine in diverse parti d'Europa per commemorare e ricordare i soldati canadesi, gli uomini e le donne della Marina e dell'Aviazione che hanno combattuto nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. A questa corsa parteciperanno circa 150 ciclisti provenienti da tutto il Canada. (Com)