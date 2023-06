Tunisia: Saied, situazione risolvibile solo sulla base della volontà del popolo tunisino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader tunisino ha detto: “La maggior parte delle donne e degli uomini tunisini sono vittime delle politiche precedenti, non solo in patria ma anche all'estero”, aggiungendo che “il popolo tunisino, che si è ribellato alla fine del 2010 contro la tirannia e la corruzione, non rinuncerà alle sue legittime richieste di libertà e ai suoi diritti”. Saied ha inoltre fatto riferimento ai “miliardi di dollari che sono stati contrabbandati all'estero, per non parlare dei prestiti dirottati e sequestrati, di cui tutto il mondo è a conoscenza”, chiedendo di “convertire i prestiti in investimenti a beneficio del popolo tunisino e degli investitori”. (segue) (Tut)