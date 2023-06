Imprese: Urso, domenica straordinaria per lo sport italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Made in Italy "vince due volte con la Ferrari e con la Ducati e segna una domenica straordinaria per lo sport italiano. In Francia la Ferrari 499P, portata al traguardo da Alessandro Pier Guidi con James Calado e Antonio Giovinazzi, ha vinto la 24 Ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza. Pecco Bagnaia, a bordo della sua Ducati, ha poi conquistato il Gran Premio d’Italia di MotoGp disputato al Mugello: la scuderia italiana si è imposta nelle prime quattro posizioni della classifica odierna. Il colore rosso è il filo conduttore che unisce le due eccellenze italiane dei motori, presenti in questi giorni anche al ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito dell’iniziativa Red in Italy. Torniamo sul podio della crescita". Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)