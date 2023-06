Cina-Honduras: colloquio ministri Esteri, Reina ottimista su “flusso commerciale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Honduras, Enrique Reina, ha avuto un colloquio bilaterale con l’omologo della Cina, Qin Gang. I due ministri hanno evidenziato i “progressi produttivi” nelle relazioni tra i rispettivi Paesi e hanno discusso dei preparativi per l’incontro tra la presidente Xiomara Castro e il presidente Xi Jinping. Lo riferisce il ministero degli Esteri onduregno su Facebook, ricordando che il 26 marzo Reina ha firmato il memorandum per l’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l’Honduras e la Repubblica popolare cinese, dopo la rottura dei rapporti con Taiwan. Il ministro è ora al seguito della presidente Castro in visita in Cina. (segue) (Mec)