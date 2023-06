Corea del Nord: “Wsj”, in cinque anni furti di criptovalute per tre miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cinque anni la Corea del Nord ha effettuato operazioni di pirateria informatica che hanno fruttato che hanno fruttato più di tre miliardi di dollari. Lo riferisce il “Wall Street Journal” sulla base di dati della società di analisi blockchain Chainalysis. Dal 2018, secondo quanto riportato, si è intensificata l’attività degli hacker nordcoreani. Il colpo più grosso, 600 milioni di dollari, è stato ai danni della società Sky Mavis. Il denaro sottratto sotto forma di criptovalute viene utilizzato per finanziare circa il 50 per cento del programma di missili balistici nordcoreano. Secondo una stima del dipartimento di Stato Usa, nel 2019 Pyongyang ha speso circa quattro miliardi di dollari nella difesa, pari al 26 per cento del suo prodotto interno lordo. (segue) (Was)