Corea del Nord: “Wsj”, in cinque anni furti di criptovalute per tre miliardi di dollari (3)

- Secondo il rapporto, la maggior parte dei furti è riconducibile a gruppi controllati dall'Ufficio generale di ricognizione, la principale organizzazione d'intelligence della Corea del Nord. Alcuni tra i gruppi di hacker responsabili sarebbero Kimsuky, Lazarus Group e Andariel. "Questi attori continuano a bersagliare illecitamente le loro vittime per generare introiti e per ottenere informazioni di valore per la Repubblica Popolare Democratica di Corea, inclusi i suoi programmi di armamenti", afferma il documento, che fa riferimento anche alla possibile esportazione di sistemi per le comunicazioni militari dalla Corea del Nord alla Russia. (Was)