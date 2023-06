Business news: Brasile, il Venezuela pagherà i suoi debiti con il petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela non ha la liquidità sufficiente per saldare il debito da circa 700 milioni di dollari con il governo brasiliano e per questo il pagamento potrà essere effettuato in elettricità e petrolio. Lo ha detto il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante, in una conferenza stampa. "Non hanno dollari disponibili, le riserve di cambio sono state sequestrate. È impossibile aspettarsi che un Paese in condizione di blocco economico e crisi petrolifera possa onorare questi impegni", ha detto Mercadante, aggiungendo che "l'energia e il petrolio possono essere considerati una forma di pagamento". (Res)