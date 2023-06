Business news: Brasile, produzione veicoli cresce del 10,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile ha registrato una crescita del 10,7 per cento a maggio 2023 su anno. Rispetto al mese precedente l'espansione è del 27,4 per cento. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 227.900 unità. Nei primi cinque mesi dell'anno, con 942.800 mila veicoli fabbricati, la produzione registra una crescita del 6,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Quanto alle vendite, a maggio hanno registrato un calo del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con 176.500 immatricolazioni. Le esportazioni sono calate del 3,7 per cento su anno, con la vendita all'estero di 44.300 mila veicoli. Nei primi cinque mesi la flessione è del 4,2 per cento con 190.600 mila unità esportate. (Res)