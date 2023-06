Pakistan: allerta per arrivo ciclone Biparjoy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento meteorologico del Pakistan (Pmd) ha riferito che il fenomeno meteorologico si è intensificato in una “tempesta ciclonica estremamente violenta”. Biparjoy dovrebbe procedere verso nord fino alla mattina del 14 giugno, per poi curvare verso est. Il 15 giugno dovrebbe arrivare sulla costa dello Stato indiano del Gujrat. Il Dipartimento meteorologico dell’India (Imd) ha emesso un’allerta gialla per le zone di Saurashtra e Kutch. Secondo il Centro disastri del Pacifico (Pdc) statunitense, circa 1,38 milioni di persone nei due Paesi sono esposte al ciclone. Il Pakistan è stato colpito tra giugno e ottobre dell’anno scorso da disastrose alluvioni, che hanno provocato 1.739 vittime e interessato aree abitate da 33 milioni di persone complessivamente, causando danni per oltre 15 miliardi di dollari. (Inn)