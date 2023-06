Tunisia: Fitto, grazie a Meloni il Mediterraneo torna al centro del dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "il presidente Giorgia Meloni di nuovo a Tunisi, questa volta accompagnata dal presidente della Commissione Ue von der Leyen e dal primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Italia e l'Europa guardano alla Tunisia". Lo evidenzia su Twitter il ministro alle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud Raffaele Fitto. "In un momento in cui tutta l'attenzione internazionale è rivolta ad altre aree del mondo, il governo Meloni con abilità e caparbietà ha saputo rimettere al centro del dibattito il Mediterraneo la cui stabilità e prosperità sono cruciali non solo per l'Italia ma per l'Europa", conclude.(Rin)