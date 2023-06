Expo 2030: a Parigi una mostra dedicata a Roma per sostenerne la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato promotore Expo 2030 Roma inaugurerà al Carrousel du Louvre a Parigi una mostra dedicata alla Capitale dal titolo "Rome, l'eternelle". L'iniziativa è nata per sostenere la candidatura di Roma per l'Expo 2030 nella capitale francese in occasione della prossima Assemblea del Bureau international des exposition che si terrà il 20 giugno prossimo, offrendo a tutti i visitatori in arrivo al Palais du Louvre, uno dei luoghi più visitati al mondo, una visione suggestiva di Roma, da sempre protagonista di momenti storici e di importante innovazione. L'inaugurazione è in programma per martedì 13 giugno. (Rer)