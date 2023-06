Ucraina-Russia: annunciato scambio di prigionieri, quasi 100 per parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Ucraina hanno entrambe annunciato contemporaneamente il ritorno di quasi 100 soldati da entrambe le parti, a seguito di uno scambio di prigionieri. Il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia di stampa "Tass", ha affermato che 94 soldati russi detenuti in Ucraina sono stati rilasciati e successivamente portati in un istituto medico per ricevere controlli e eventuali cure. A sua volta Andriy Yermak, il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, ha detto che 95 membri del servizio ucraino sono stati rimpatriati, compresi alcuni feriti. (Kiu)