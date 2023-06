Usa: “Wsj”, George Soros cede il controllo del suo impero al figlio Alex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Soros, imprenditore, filantropo e banchiere ungherese naturalizzato statunitense, cede il controllo del suo impero al figlio Alexander, 37 anni, presidente dell’Open Society Foundations (Osf). Lo riferisce il “Wall Street Journal”, che pubblica “la prima intervista come successore” di Alex, come è noto. Riferendosi alle campagne promosse dal padre, l’erede afferma: “La pensiamo allo stesso modo” ma “io sono più politico”. L’Osf indirizza circa 1,5 miliardi di dollari all’anno a gruppi che sostengono i diritti umani e la costruzione della democrazia in tutto il mondo, a cominciare dalle università e da altre istituzioni educative. Il giovane Soros ha incontrato recentemente personalità della politica statunitense e internazionale, come Chuck Schumer, leader della maggioranza al Senato, Luiz Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile, e Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Soros junior, intervistato nella sede della fondazione a New York, si è detto preoccupato per la prospettiva del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, suggerendo un possibile intervento finanziario nella campagna per le elezioni presidenziali del 2024. “Per quanto mi piacerebbe tenere fuori il denaro dalla politica, finché lo farà l’altra parte, dovremo farlo anche noi”, ha detto. Un altro motivo di preoccupazione a suo parere è il restringimento della libertà di espressione nelle università. (segue) (Was)