Tunisia: Saied, situazione risolvibile solo sulla base della volontà del popolo tunisino

- La situazione che vive la Tunisia può essere risolta solo sulla base della volontà del popolo, perché non si tratta di un fascicolo internazionale ma di una questione puramente nazionale. Lo ha detto il presidente della Tunisia, Kais Saied, nel corso dell’incontro a Tunisi con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Secondo un comunicato della presidenza tunisina, Saied ha affermato che c’è anche “una serie di questioni che possono essere risolte solo congiuntamente per garantire gli interessi di tutti”, sottolineando che “abbiamo in comune un presente e un futuro che dev’essere il migliore della nostra storia”. (segue) (Tut)