Tunisia: Saied, situazione risolvibile solo sulla base della volontà del popolo tunisino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina ha affermato: “I nostri valori ci impongono di trattare umanamente i migranti”, aggiungendo che la Tunisia non è più un punto di transito, ma “un luogo di residenza in cui tutto deve avvenire legalmente”. Per quanto riguarda i negoziati con il Fondo monetario internazionale, “il Fondo deve cambiare le sue ricette”, ha affermato Saied, “perché altrimenti i prestiti che ci saranno concessi non porteranno altro che un ulteriore aggravamento delle condizioni sociali dei tunisini”. Infine, il presidente tunisino ha toccato il tema degli investimenti europei nel Paese, sostenendo che “la strada per realizzarli è chiara: stabilità politica, giustizia sociale ed eliminazione della corruzione”. (Tut)