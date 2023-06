Ucraina: Yermak, sei civili feriti dopo attacco russo a una barca per evacuazione a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei civili sono rimasti feriti in Ucraina, a seguito di un attacco delle forze russe contro una barca usata per evacuare i residenti della regione di Kherson, colpita da inondazioni dopo il crollo della diga di Nova Kakhovka. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, sul proprio canale Telegram. "L'esercito russo ha attaccato una barca con civili in evacuazione dalla riva sinistra della regione di Kherson", ha scritto Yermak. “Hanno aperto il fuoco alle spalle dei civili. Sei persone sono rimaste ferite. Sono arrivati a Kherson e sono stati portati in ospedale… I medici stanno lottando per la vita dei feriti”, ha scritto il funzionario, senza fornire ulteriori dettagli. Il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha a sua volta denunciato la morte di tre civili e il ferimento di dieci persone a causa dei bombardamenti russi sulle barche che evacuavano la popolazione. (Kiu)