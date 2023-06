Roma: cade in un pozzo a Testa di Lepre, tratto in salvo 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 35 anni è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 16 metri e largo 1,3 metri. Nel pozzo, in via Boccea all'altezza del civico 1.417 e non segnalato, c'era un metro di acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allestito l'attrezzatura necessaria ha fatto calare un sommozzatore. Il giovane, anche se con molte difficoltà dovute alla scarsa larghezza e profondità del pozzo, è stato recuperato. Le sue condizioni di salute sono buone, ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. (Rer)