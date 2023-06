Berlusconi: dimissioni non prevedibili, oggi due lunghe visite di Paolo e Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La giornata di oggi di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele da venerdì pomeriggio, è stata caratterizzata da due lunghe visite del fratello Paolo e della figlia Marina che sono arrivati a metà mattinata e hanno lasciato l'ospedale intorno alle 15:20. A quanto si apprende, le dimissioni del leader di Forza Italia non sono prevedibili e proseguono i controlli medici per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla Leucemia mielomonocitica cronica. L’anticipazione dei controlli, riferiscono i sanitari, "risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme". Al momento non sono sono previsti ulteriori bollettini medii dopo quello diffuso venerdì. (Rem)