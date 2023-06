Spagna: Echenique (Podemos), esclusione mia e di Irene Montero in Sumar "imposta" dall'esterno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Echenique si è detto "molto orgoglioso" di aver svolto un "piccolo ruolo" nella prima formazione del governo di coalizione, evidenziando i "numerosi progressi sociali" che sono stati compiuti, come la legge sull'eutanasia, la legge sulla protezione degli animali, l'aumento del salario minimo, le tasse sulle banche e sulle grandi fortune, così come la legge sulla casa. Il portavoce ha poi invitato gli elettori di Podemos a "non gettare la spugna" perché non possono permettersi il "lusso di non lottare". "Non abbiamo altre opzioni. Per questo continuerò a mettere tutto il mio lavoro, il mio tempo, i miei sforzi e il mio impegno nel sostenere la migliore leadership che Podemos abbia mai avuto, con Ione Belarra alla sua guida", ha concluso. (Spm)