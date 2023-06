Ecuador: presidenziali, Luisa Gonzalez candidata del movimento politico legato a Correa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha negato che la scelta di ricorrere al cosiddetto meccanismo costituzionale della “morte incrociata” sia stata compiuta per salvarsi da un processo. "Volevo difendermi perché sono innocente, perché non ho commesso peculato e perché in modo abusivo mi volevano far dimettere sulla base di contratti firmati nel governo precedente", ha detto Lasso che, secondo le opposizioni, non avrebbe messo fine a un contratto tra la Flotta petrolifera ecuadoriana e il consorzio Amazon Tankers arrecando un danno alle casse statali. Un caso di "peculato per omissione" ha denunciato Lasso, che "non esiste nel codice penale e che, soprattutto, è senza prove o testimoni. E riferito a contratti di un’impresa pubblica che sono stati firmati nel governo precedente. Una barbarie". (Brb)