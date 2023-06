Energia: Libia, 1,66 miliardi di dollari di ricavi netti dalla vendita di idrocarburi a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi netti dalle vendite di greggio, gas, condensati, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici per il mese di maggio 2023 della compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ammontano a oltre 1,66 miliardi di dollari. Lo ha riferito la stessa compagnia in un comunicato stampa pubblicato sulla sua pagina Facebook. I ricavi netti derivati dalla vendita del greggio ad aprile ammontano a 1,57 miliardi di dollari, mentre quelli dei prodotti petroliferi ammontano a 59,9 milioni di dollari. I dati indicano che i ricavi delle vendite di gas e condensati ammontano a 29,1 milioni di dollari, mentre i ricavi del settore petrolchimico ammontano a 616 mila dollari.Secondo quanto emerge dal bollettino della Banca centrale libica, i ricavi delle vendite di petrolio della Libia sono ammontati a 33,4 miliardi di dinari (6,4 miliardi di euro) dall'inizio di gennaio fino alla fine di maggio 2023, mentre i ricavi delle royalties petrolifere ammontavano a 3 miliardi di dinari (576 milioni di euro). Inoltre, le entrate pubbliche sono state pare per 47,7 miliardi di dinari (9,1 miliardi di euro) dall'inizio dell'anno, con una spesa di 32,1 miliardi di dinari (6,1 miliardi di euro). (Lit)