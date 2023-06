Egitto: ricerca in corso di tre britannici scomparsi dopo l’incendio di una barca turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso la ricerca di tre cittadini britannici dispersi in seguito all’incendio di una barca turistica al largo della località di Marsa Alam, sul Mar Rosso, nell’est dell’Egitto. Lo ha riferito un comunicato stampa delle autorità egiziane, secondo cui sono state soccorse 26 persone dall’incendio, di cui 12 turisti britannici e 14 egiziani (i membri dell'equipaggio). Le persone soccorse erano “illese e in buona salute”, secondo il governo egiziano. (Cae)