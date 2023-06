Nepal: nomina giudice capo, commissione parlamentare riceve 29 pareri negativi su Karki (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Rana, al vertice della Corte dal 2 gennaio 2019, era da mesi bersaglio di contestazioni. L’ultima polemica che lo ha investito, nell’ottobre del 2021, riguardava le presunte pressioni esercitate per far nominare il cognato Gajendra Bahadur Hamal ministro dell’Industria e del commercio, ma precedentemente Rana era già stato criticato per le nomine del Consiglio costituzionale e per alcune sentenze. Hamal si è dimesso dopo che la stampa ha sollevato il caso. Giudici e avvocati, tuttavia hanno continuato a contestare Rana per le sue scelte in materia di composizione dei collegi giudicanti e assegnazione dei procedimenti, chiedendone le dimissioni. Il 25 ottobre 2021 Rana ha convocato una riunione che è stata boicottata da 14 giudici su 21. Da allora il lavoro si è quasi fermato per un mese, finché non è stato adottato il sistema del sorteggio. Anche fuori dalla Corte ci sono state proteste, promosse dall’Ordine degli avvocati. Il 18 novembre 2021 la polizia è intervenuta per disperdere i partecipanti a un sit-in e alcuni legali sono rimasti feriti. (Inn)