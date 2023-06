Privacy: Garante il 13 giugno presenta relazione annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) presenta il giorno 13 giugno, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari, via di Campo Marzio, 78, la Relazione sull'attività svolta nel 2022. La Relazione illustra i diversi e delicati fronti sui quali l'Autorità è stata impegnata nel far rispettare i diritti fondamentali delle persone e i principi alla base della legislazione in materia di privacy e indica i nuovi scenari con i quali si sta misurando la protezione dei dati. Saluto introduttivo del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori.(Rin)