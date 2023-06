Spagna: leader Popolari respinge nuovamente proposta di Sanchez di sei dibattiti elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha nuovamente respinto la proposta del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di tenere sei dibattiti faccia a faccia tra i due prima delle elezioni generali del 23 luglio, sostenendo che si trova "più a suo agio in televisione che in strada". "Perché ne vuole sei? Per dire sei volte che non sarà d'accordo con Bildu? (partito indipendentista basco). Per dire sei volte che non sarà d'accordo con il movimento indipendentista, che non può dormire tranquillo con Unidas Podemos, che non eliminerà il reato di sedizione?", ha chiesto retoricamente Feijoo. Sulla stessa linea, il capo dell'opposizione ha detto che sarebbe "molto interessante" avere un faccia a faccia tra Pedro Sanchez e Yolanda Diaz (leader di Sumar), uno con Irene Montero (ministra dell'Uguaglianza di Podemos), uno con Arnaldo Otegi (leader di Bildu), uno con Charles Puigdemont (ex presidente della Catalogna) e uno con me". (segue) (Spm)