Spagna: leader Popolari respinge nuovamente proposta di Sanchez di sei dibattiti elettorali (2)

- Per Feijoo, tuttavia, il più interessante sarebbe un faccia a faccia "tra il Pedro Sanchez di oggi e il Pedro Sanchez del 2018. Sarebbe imbattibile". Il leader dei popolari ha così sottolineato le presunte incongruenze nell'evoluzione del premier socialista in questi cinque anni di governo. Il presidente dei popolari ha nuovamente criticato la data delle elezioni generali, suggerendo che Sanchez vuole che la gente "non vada a votare" e per questa ragione ha esortato i suoi elettori a "rimandare i loro giorni di riposo, se necessario". (Spm)