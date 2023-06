© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle elezioni parlamentari in Montenegro è stata del 42,2 per cento alle ore 17:00, il dato più basso dal 2009 a oggi. Lo ha reso noto il Centro per il monitoraggio e la ricerca montenegrino (CeMi). Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 68,4 per cento degli aventi diritto. I seggi chiuderanno alle 20:00. (Seb)