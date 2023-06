Sport: Calderoli, complimenti alla Ferrari per il trionfo alla 24 Ore di Le Mans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Scuderia Ferrari per la prestigiosa vittoria alla 24 Ore di Le Mans: la Rossa non partecipava dal 1973 e non vinceva dal 1965. Complimenti ai tre piloti che si sono alternati alla guida, gli italiani Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi e l'inglese James Calado. Complimenti al Cavallino che arriva a 10 vittorie assolute sul circuito della Sarthe. Complimenti alla casa di Maranello, eccellenza italiana del fare, della nostra competenza motoristica e ingegneristica". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia.(Rin)