Governo: Abodi, lanceremo servizio civile ambientale, turistico, agricolo

- "Lanceremo fra 20 giorni un'altra sfida, il servizio civile ambientale, poi turistico, poi agricolo. Sto cercando insieme ai colleghi in Consiglio dei ministri di farlo riconoscere quando ci si presenta a un concorso pubblico. Il 15 per cento dei concorsi pubblici sarà riservato a chi ha fatto il servizio civile universale". Lo ha affermato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, oggi intervistato a "Timeline" su Rai 3. (Rin)