© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto è una parola piena di significati. Noi in campo dobbiamo essere i primi interpreti del rispetto, ci vuole responsabilizzazione. C'è chi dice che non bisogna essere ipocriti dato che queste cose fanno parte della società. Io non mi arrendo all'idea che la società peggiori". Lo ha affermato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, oggi intervistato a "Timeline" su Rai 3.(Rin)