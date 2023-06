Pil: Urso, Italia sta crescendo più di altri Paesi, vera notizia è questa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Quando abbiamo giurato come governo si diceva che l’Italia sarebbe presto rimasta isolata, che gli investitori sarebbero scappati, che sarebbe aumentato lo spread. È successo esattamente il contrario. L’Italia sta crescendo più di Usa, Giappone, Regno Unito, Francia e Germania, in controtendenza con i dati che arrivano dall’eurozona ora in recessione. Lo sottolinea su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto oggi all’evento “Forum in Masseria”. "Lo spread è sceso ed è aumentato l’interesse verso l’Italia degli investitori stranieri e delle delegazioni internazionali delle grandi potenze e dei paesi emergenti. La vera notizia è questa, una verità che fa bene al nostro Paese", conclude.(Rin)