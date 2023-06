Ucraina: viceministra Difesa, russi hanno fatto crollare diga Nova Kakhovka per impedire controffensiva a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diga di Nova Khakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze russe per impedire alle truppe ucraine di avanzare nella regione di Kherson. Lo ha detto la viceministra della difesa ucraina Hanna Maliar. "L'esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka è stata apparentemente effettuata con l'intenzione di impedire alle forze di difesa ucraine di lanciare un'offensiva nel settore di Kherson", ha detto Maliar tramite Telegram. Secondo la viceminstra, l'azione, che ha portato all'inondazione di città e villaggi, intrappolato i residenti e spazzato via intere case, aveva anche lo scopo di aiutare a consentire il dispiegamento di riserve russe nelle aree di Zaporizhzhia e Bakhmut. (Kiu)