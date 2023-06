Vietnam: sparatorie in due sedi della polizia nel distretto di Cu Kuin, ci sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state uccise e ferite oggi in due sparatorie in sedi della polizia nei comuni di Ea Tieu e Ea Ktur nel distretto di Cu Kuin, nella provincia di Dak Lak. Sei persone sono state arrestate. Lo riferisce il canale di informazione “Channel News Asia”. Tra le vittime ci sarebbero sia civili sia agenti. Il ministero della Pubblica sicurezza vietnamita ha confermato la notizia ma non ha fornito dettagli. Il distretto si trova nella regione degli Altipiani Centrali, nel centro-sud del Paese, che ospita varie minoranze etniche, in particolare i degar (figli delle montagne, detti anche montagnard), un insieme di tribù indigene, prevalentemente di religione cristiana. La violenza armata è estremamente rara in Vietnam, dove il possesso di armi da fuoco è vietato per i cittadini e il mercato nero delle armi è limitato.(Fim)