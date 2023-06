Diritti: Gualtieri, su atti figli coppie omogenitoriali Roccella confonde sentenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Sulla trascrizione dei certificati di nascita di bambini, figli di coppie omogenitoriali, già registrati all'estero, "l'interpretazione della ministra per la famiglia Roccella è sbagliata, confonde la sentenza sul caso Gestazione per altri e quella sul caso di due mamme che hanno fatto l'eterologa. La trascrizione è giusta e lo dice la corte di cassazione che va fatta. A Roma non è mai stata fatta ma in molte altre città avviene regolarmente. Stiamo parlando di un certificato già esistente all'estero e quando ci si oppone in tribunale si perde regolarmente, parliamo di fecondazione eterologa che è permessa alle coppie eterosessuali e non si capisce perché una coppia eterosessuale può trascrivere il figlio e una omogenitoriale non può farlo: la Cassazione dice chiaramente che non trascrivere gli atti viola la costituzione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" su Rai Tre. "Purtroppo però i sindaci sono ufficiali di Stato civile e molti si sono dovuti fermare nella trascrizione dei certificati dei bambini nati in Italia e che sono figli di coppie omogenitorali, qui c'è una discriminazione ma ci vogliono leggi sul matrimonio egualitario", ha aggiunto. (Rer)