Ue: Kaili potrà viaggiare fuori dal Belgio e partecipare a seduta Parlamento europeo a Strasburgo

- Eva Kaili potrà recarsi a Strasburgo per partecipare alle sedute del Parlamento europeo. Lo hanno reso noto i legali di Kaili, ex vicepresidente del parlamento europeo, coinvolta nello scandalo di corruzione noto come "Qatargate". La deputata greca "è pronta a fare il suo primo viaggio fuori Bruxelles" dal suo arresto, dopo che la sua squadra di legali è riuscita a far revocare le restrizioni per consentirle di viaggiare fuori dal Belgio, benchè solo a Strasburgo, per partecipare alla sessione plenaria di questa settimana del Parlamento europeo. "Il Consiglio giudiziario di Bruxelles ha deciso - previo accordo del magistrato inquirente Michel Claise e del magistrato federale Raphael Malagnini, che Kaili è autorizzata a recarsi a Strasburgo solo per svolgere le sue funzioni", hanno comunicato oggi gli avvocati Sven Mary e Michalis Dimitrakopoulos. "Non le è permesso recarsi altrove in Francia, per nessun altro scopo, senza il permesso del magistrato inquirente", hanno aggiunto. (Beb)