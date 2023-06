Giappone: terremoto nell’Hokkaido, non c’è allerta tsunami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo preliminare 6,2 ha colpito oggi l’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone. Lo ha riferito l’Agenzia meteorologica giapponese, che non ha emesso un allarme tsunami. L’ipocentro è stato localizzato al largo di Urakawa a una profondità di 136 chilometri. Il sisma è stato avvertito nella regione nord-orientale del Paese. Non sono stati segnalati danni a persone o cose; gli impianti nucleari non mostrano anomalie. Le Ferrovie dell’Hokkaido hanno sospeso alcuni collegamenti locali.(Git)