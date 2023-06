Diritti: Gualtieri, Roma Pride andato bene, stop polemiche con Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al centro di polemiche per la revoca del patrocinio della Regione Lazio al Roma Pride "non mi sembra proprio sia una persona intollerante, forse è stato un cambio dettato dalla sua maggioranza, ma non mi interessa fare polemiche, non voglio entrare in polemica, il Pride si è svolto bene e casomai quanto accaduto gli ha dato visibilità, al massimo è stata un'occasione persa per la Regione di stare con una gran parte della cittadinanza che rappresenta". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" su Rai Tre. (Rer)