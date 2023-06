Rifiuti: Gualtieri, mi scuso per disagi in alcuni quartieri, carenza mezzi temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In alcuni quartieri di Roma "c'è stato un aggravamento" delle condizioni di pulizia e "me ne scuso. C'erano irregolarità, che Ama ha scoperto, nel modo di esternalizzare la manutenzione dei mezzi. Alcuni dirigenti sono stati licenziati per questo, ma nel corso del cambiamento si è verificato che in alcuni quartieri, in questi giorni, i mezzi non c'erano". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" su Rai Tre.(Rer)