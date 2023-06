© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siccome in guerra ormai - indirettamente ma temo direttamente tra un po' - ci siamo anche noi, abbiamo titolo per sederci a un tavolo e non possiamo offrire a Zelensky una cambiale in bianco. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento “Forum in Masseria”.(Rin)