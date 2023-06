Anhui ospita forum per rafforzamento cooperazione tra Paesi RCEP

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forum si è tenuto ad Huangshan, in Cina, per discutere nuove opportunità di cooperazione economica e commerciale tra i membri del RCEP.L'accordo RCEP è ora in vigore per tutti i suoi 15 membri, in quanto il più grande accordo di libero scambio al mondo è entrato in vigore nelle Filippine il 2 giugno, segnando una nuova fase per il blocco commerciale con la più grande popolazione e volumi di scambio del mondo. (Xin)