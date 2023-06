Imprese: Furstenberg Fassio (Banca Ifis), competitività passa anche per le banche, nostra fotografia è di un'economia sana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra competitività “passa anche dalle banche, dalla trasmissione di politiche che sono anche governative, dunque di collaborazione da parte nostra con i governi. Le aziende noi le vediamo sane, il costo di rifinanziamento per adesso sembra in linea e non vediamo segnali di costo del credito delle nostre aziende in aumento. La nostra fotografia è di un’economia sana”. Lo ha detto Ernesto Furstenberg Fassio, presidente Banca Ifis, intervenendo all’evento “Forum in Masseria”.(Rin)