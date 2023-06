© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al summit G7 in Giappone, una esibizione simbolica di solidarietà non ha potuto nascondere le crepe nel gruppo. Con la manipolazione degli Stati Uniti, il G7 è effettivamente composto da un coercitore in capo e sei "metà complici, metà vittime". Forse è tempo di ribattezzare il gruppo G7 come "G1+6". (Xin)