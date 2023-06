Scozia: arrestata ex premier Sturgeon per indagine su finanze Snp, sarà sottoposta a interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia nell'ambito dell'indagine sulla gestione delle finanze del partito Snp. Sturgeon, che si è dimessa da primo ministro e leader del Partito nazionale scozzese a inizio aprile, è la terza persona a venire arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, l'indagine della polizia locale in merito alla gestione dei fondi pervenuti all'Snp come donazioni per la campagna di indipendenza della Scozia. Il marito di Sturgeon, Peter Murrell, è stato arrestato il 5 aprile nella loro residenza di Uddingston, vicino a Glasgow. Murrell, ex amministratore dell'Snp, è stato interrogato per quasi 12 ore prima di essere rilasciato senza accuse. Le forze dell'ordine hanno perquisito la residenza dei due e il quartier generale dell'Snp dietro mandato, portando fuori scatole di documenti e computer. In una dichiarazione rilasciata oggi pomerigio, la polizia scozzese ha dichiarato: "Una donna di 52 anni è stata arrestata oggi, domenica 11 giugno 2023, come sospetta in relazione alle indagini in corso sui finanziamenti e le finanze dell'Snp. La donna è in custodia e verrà interrogata dagli investigatori della polizia scozzese". Colin Beattie, già tesoriere dell'Snp, è stato arrestato e interrogato nell'ambito della stessa inchiesta il 18 aprile e successivamente rilasciato senza accuse, in attesa di ulteriori indagini. (Rel)