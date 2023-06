Berlusconi: dimissioni non prevedibili, oggi due lunghe visite di Paolo e Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele da venerdì pomeriggio, è stata caratterizzata da due lunghe visite del fratello Paolo e della figlia Marina che sono arrivati a metà mattinata e hanno lasciato l'ospedale intorno alle 15:20. A quanto si apprende, le dimissioni del leader di Forza Italia non sono prevedibili e proseguono i controlli medici per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla Leucemia mielomonocitica cronica. L’anticipazione dei controlli, riferiscono i sanitari, "risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme". Al momento non sono sono previsti ulteriori bollettini medii dopo quello diffuso venerdì. (Rem)