Spagna: Echenique (Podemos), esclusione mia e di Irene Montero in Sumar "imposta" dall'esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Unidas Podemos al Congresso dei deputati spagnolo, Pablo Echenique, ha riconosciuto che la sua esclusione e quella della ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, nelle liste di Sumar per le elezioni generali del 23 luglio prossimo "è stata imposta dall'esterno, dai veti espliciti" della squadra guidata da Yolanda Diaz. A questo proposito, Echenique ha aggiunto in un messaggio su Twitter che il colpo che Sumar ha voluto dare a Podemos "è stato molto duro", ma ritiene che la decisione del suo partito di accettare l'unione sia quella "giusta", nonostante si tratti di un momento "difficile". "Penso che la nostra decisione di garantire, nonostante questo, l'accordo elettorale come unico modo per assicurare che ci sia una minima possibilità che il Partito popolare non governi con Vox dopo il 23 luglio sia, ancora una volta, la scelta giusta", ha chiarito. (segue) (Spm)