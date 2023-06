Ecuador: presidenziali, Luisa Gonzalez candidata del movimento politico legato a Correa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora si è iscritto un solo candidato: si tratta del deputato Daniel Noboa, imprenditore che correrà per il movimento Azione democratica nazionale (Adn) al fianco della candidata vicepresidente, Veronica Abad. Il presidente uscente, Guillermo Lasso, eletto nel 2021, ha annunciato che non correrà per un nuovo mandato, ma si concentrerà sull’agenda di governo. Lasso ha sciolto il parlamento il 17 maggio nel giorno in cui si riuniva per votare una mozione di sfiducia nei suoi confronti, dopo un procedimento legislativo aperto a suo carico per presunta appropriazione indebita in relazione a vicende di corruzione in aziende pubbliche. (segue) (Brb)